تعرفوا على نجوم دوبلاج المسلسل المكسيكي الشهير "Guadalupe - رهينة الماضي" 

"Guadalupe" أو "رهينة الماضي" هو مسلسل مكسيكي شهير من إنتاج خوسيه إنريكي كلوسيلار تم عرضه عام 1994، بالتعاون مع شركة كابيتالفيسيون الدولية للشبكة الأمريكية تيلموندو والتلفزيون الإسباني.

المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في الدول العربية، وقت عرضه، خاصة وأنه تم تقديمه مدبلج على التلفزيونات العربية، ويحتوي العمل على 269 حلقة بالنسخة الأصلية الإسبانية، وقد كتب السيناريو ديليا فيلو وتم تصويره في ميامي بفلوريدا، ولعب دور البطولة كل من أديلا نورييغا وإدواردو يانيز ومريام اوتشوا وراكيل مونتيرو، وتمت الترجمة إلى اللغة العربية في لبنان من طرف شركة فيلملي اللبنانية لصاحبها نقولا أبو سمح.

وربما لم يتذكر البعض من هم النجوم اللبنانيين أصحاب أصوات شخصيات العمل الشهيرة بعد تقديمه مدبلجًا، وفيما يليأبرز تلك الشخصيات والنجوم الذين قاموا بالأداء الصوتي باللغة العربية الفصحى.

أنطونيو إنفانتي

شخصية أنطونيو إنفانتي قدم الأداء الصوتي لها باللغة العربية، النجم اللبناني ميشال أبو سليمان، وهو فنان قدم العديد من المسلسلات والافلام اللبنانية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، كما شارك بدبلجة بعض من برامج الرسوم المتحركة للأطفال، كما شارك في تقديم برنامج "حديث البلد" على قناة MTV اللبنانية.

ومن أبرز أعمال الفنان ميشال أبو سليمان، مسلسلات "كراميل" و"أوبيرج" و"الشحرورة" و"الدنيا هيك" وغيرها من الأعمال الشهيرة.

أسولينا

شخصية أسولينا التي جسدتها الفنانة العالمية غريسيلدا نوغويراس، قامت بالأداء الصوتي لها الفنانة اللبنانية وفاء طربية، وهي ممثلة قدمت العديد من الأعمال الدرامية وشاركت أيضًا في دبلجة الرسوم المتحركة بالأداء الصوتي كدور "راي" في جونكر، و"جارودا" في خماسي، و"ناريتا" في سانشيرو، و"والدة رانزي" في رانزي المدهشة، ومن أبرز أعمالها في الدراما اللبنانية مسلسلات "إم البنات" و"وين كنتي" و"البحث عن صلاح الدين" و"البواسل" و"غدًا يوم آخر" وغيرها من الأعمال الشهيرة.

كارلوس

شخصية كارلوس قدم الأداء الصوتي لها وقت عرض العمل المدبلج، الممثل اللبناني طوني عاد، وهو فنان تخرج في معهد الفنون بالجامعة اللبنانية عام 1996، كما أنه متزوجًا من الممثلة أنطوانيت عقيقي، ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيها "الغربة" "لو ما التقينا" و"من الآخر" و"ثواني" و"الكاتب" و"ورد جوري" و"وين كنتي" و"حواء في التاريخ" وغيرها.

سيرجيو

فيما قدم دوبلاج شخصية سيرجيو، الإعلامي اللبناني إيلي ناكوزي، الذي كانت بدايته الإعلامية في إذاعة صوت لبنان عام 1990 عندما قدم برنامجاً باسم "برلمان الشباب"، وكان يحاور فيه طلاباً جامعيين حول القضايا الهامة ويعد فترة انتقل إلى قناة أي سي إن، ومن بعدها انتقل إلى LBCI، وقدم خلالها الفقرة الثقافية والسياسية ضمن برنامج "نهاركم سعيد"، ثم انتقل إلى قناة MTV اللبنانية وقدم برنامج حمل اسم "سجل موقف" ثم انتقل بعدها إلى قناة العربية والتي كانت في بدايتها، وقدم فيها برنامج "من العراق" لفترة، ثم قدم برنامج حمل اسم "بصراحة)، وفي عام 2009 استقال من قناة العربية وهاجر إلى الولايات المتحدة، والتي يعمل فيها منصب مدير مكتب قناة MTV اللبنانية في واشنطن العاصمة.

أليخاندرو

أما شخصية أليخاندرو فلعب الأداء الصوتي لها الفنان جهاد الأندري، وهو مخرج وممثل وكاتب لبناني مواليد عام 1967، وبدأ مسيرته الفنية منذ عام 1999 وشارك في الدراما السورية والعربية فشكّلت غنى إضافياً الى مسيرته التمثيلية والإخراجية، فضلا عن أعمال مسرحية، كتابة أو إخراجاً، من بينها "شمس وقمر" و"تقلا".

كما شارك في عدة أعمال درامية منها "روبي" و"الشحرورة" و"عشق النساء" و"ذاكرة الجسد" و"الحب الحقيقي" و"حدوتة حب" وغيرها