في شهر المرأة .. نجمات تجاوزن أزمة انفصالهن بقوة رغم الوجع ودينا الشربيني وياسمين عبد العزيز الأبرز

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، حيث والذي يتم تسليط الضوء بالتزامن معه، على ابرز النماذج النسائية التي استطاعت تحقيق النجاح سواء في حياتهن الخاصة أو المهنية.

واستطاعت عدد من النجمات مؤخرًا، تجاوز أزماتهن الشخصية مع أحبائهن بقوة، برغم الوجع والحزن الذي سيطر عليهن وعلى تصرفاتهن وقت الانفصال عن أزواجهن، ومن بين هؤلاء النجمة أصالة.

أصالة

أصالة المطربة السورية من المعروف عنها قصة الحب التي كانت تجمعها بزوجها المخرج طارق العريان، الذي تزوجته قبل سنوات، وأنجبت منه توأمها علي وآدم، حيث انفصل الثنائي قبل حوالي عام، وبعدها سيطرت على المطربة الشهيرة حالة من الصدمة والحزن، التي عبرت عنها في تصريحاتها المصورة وقتها، وعبرت حينها عن مدى تألمها مما حدث، كما ألمحت إلى أن الخيانة كانت سببًا في الانفصال، وبالرغم من أن أصالة يبدو أنها مازالت تعاني من صدمة طلاقها من المخرج الشهير، إلا أنه قررت تجاوز الأمر والاهتمام بفنها وحياتها المهنية، حيث طرحت قبل فترة ألبومًا ناجحًا بعنوان "لا تستسلم".

ياسمين عبد العزيز

الفنانة ياسمين عبد العزيز صدمت الجمهور قبل فترة بطلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة الذي أعلن بعدها بفترة قصيرة عن زواجه من الفنانة ريهام حجاج، وكانت ياسمين عبد العزيز في حالة حزن وصدمة بعد طلاقها من شريك حياتها بعد زواج دام لما يقرب من 17 عامًا، وانعكس ذلك في تصرفاتها حينها، حيث حرصت على مشاركة الجمهور بمحاولات طليقها لمصالحتها، إضافة إلى التصريحات غير المباشرة الموجهة إلى ريهام حجاج، لكنها توقفت عن تلك التصرفات سريعًا، وبدأت في المضي قدمًا في حياتها وتجاوز أزمة طلاقها، والتركيز في مشوارها الفني، إضافة إلى ارتباطها بالفنان أحمد العوضي الذي دائمًا ما تعبر عن حبها الشديد له.

دينا الشربيني

الفنانة دينا الشربيني كانت من أكثر الفنانة إثارة للجدل مؤخرًا، بسبب ارتباطها بالهضبة عمرو دياب، الذي كانت تجمعها به قصة حب باتت حديث الجمهور، إلا أنها دخلت في حالة صمت وصدمة عقب انتشار أنباء انفصالهما، وهو ما أقلق البعض عليها، وبدأوا ينحازون لها ضد عمرو دياب.

وحرصت دينا وقت فترةالانفصال على الصمت عن التعليق على الأمر، واختفت تمامًا من مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنها تجاهلت الترويج لأعمالها الفنية التي كانت على وشك أن تطرح، لكنها بعد فترة قررت تكثيف ظهورها الإعلامي، وانشغلت بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية سواء التلفزيونية أو السينمائية، وقررت أن تتجاوز أزمة الانفصال عن عمرو دياب رغم الألم الذي من المؤكد أنها مرت به حينها.

غادة عادل

غادة عادل الفنانة المصرية كانت من أكثر النجمات اللاتي صدمن الجمهور بطلاقها من زوجها المخرج مجدي الهواري بعد زواج دام حوالي 20 عامًا، وبعدها صرحت غادة عادل بأنها لم تكن في البداية قادرة على التعامل مع زوجها بشكل طبيعي عقب الانفصال، إلا أنها مع الوقت تجاوزت الأزمة، وتحولت علاقتها بمجدي الهواري من زوجين إلى صديقين، كما حرصت على التركيز أكثر في مشوارها المهني.