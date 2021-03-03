صدمة وانهيار رضوى الشربيني وشقيقها خلال تشييع جنازة والدتهما .. بالصور

رضوى الشربيني الإعلامية المصرية شيعت جنازة والدتها السيدة هالة أنور، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد وفاة الراحلة مساء أمس بعد معاناة مع فيروس كورونا.

رضوى الشربيني تنهار في ابكاء بجنازة والدتها

رضوى الشربيني انهارت في البكاء خلال جنازة والدتها، كما حرصت على ارتداء الحجاب والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا، وساندها عدد كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها.

شقيق رضوى الشربيني مصدومًا بعد وفاة والدته

كذلك بدا محمد الشربيني شقيق رضوى الشربيني، مصدومًا وهو حاملًا جثمان والدته خلال الجنازة، وحرص عدد من أصدقائهما والمقربين منهما على دعمهما وتهدئتهما والوقوف بجانبهما خلال تشييع الجنازة.

وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت وفاة والدتها بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى"، وأضافت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

النجوم يقدمون التعازي لرضوى الشربيني

وتلقت رضوى الشربيني عشرات الرسائل من زملائها وجمهورها لتعزيتها ومواساتها في وفاة والدتها، وعلى رأسهم الفنانة نادين نسيب نجيم التي وجهت لها رسالة وقالت: "حبيبتي رضوى انا بعزيكي وروحها تكون بالسما ويعطيكي الله الصبر والقوة ويخليلك ولادك العوض بسلامتك".

وواست الفنانة لطيفة رضوى الشربيني وقالت: "يا حبيبة قلبى ربنا يصبرك على فراقها ويرحمها ويغفر لها.. انا لله وانا اليه راجعون فى جنة الخلد باذن الله"، وكتب المطرب محمد رشاد في نعيه لوالده رضوى الشربيني: "البقاء لله ..الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويرزقها الجنة بلاحساب ولاسابق عذاب ..ربنا يصبرك ويقويكي".

وتعاطف الجمهور مع رضوى الشربيني في الفترة الأخيرة بعد إصابتها ووالدتها وشقيقها بفيروس كورونا، ولكن حالة والدتها الصحية تدهورت سريعاً ونقلت إلى العناية المركزة منذ أيام، وعبّرت عن حزنها لحالة والدتها الصحية وطلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها وقالت في آخر تدوينة لها عنها: "أمي بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندي يقين انه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم"

