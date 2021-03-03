متزوجة لبنانيًا وحقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب.. من هي إنجي كيوان

أثارت المذيعة انجى كيوان حالة من الجدل بعد نشرها صورا مع المطرب عمرو دياب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الامر الذى أثار العديد من التساؤلات حول علاقتهما إلا ان الصور كشفت عن انها علاقة صداقة فقط وان المذيعة متزوجة لبناني الجنسية.



ونرصد فى التقرير التالى بعض المعلومات عن المذيعة انجى كيوان التى أثارت الجدل.



– إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.



– تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.



– كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.



– متزوجة من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.



– شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.



– شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.



– تألقت الإعلامية إنجي كيوان، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.



– يتابعها عبر حسابها على «إنستجرام» أكثر من 273 ألف متابع.



– خضعت لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.



- ردت الموديل والإعلامية إنجى كيوان على الشائعات التى ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن ارتباطها بالهضبة عمرو دياب خاصة بعد ظهورها معه في عدد من الصور، إضافةً إلى الإعلان الخاص بالفنان عمرو دياب.



وقالت إنجى كيوان، في لقاء متلفز ببرنامج "et بالعربى"، "ليس هناك أى نوع من الارتباط، وكل ما تردد أمر عارٍ تمامًا من الصحة".