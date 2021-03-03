السبت .. نجوم مسلسل الدايرة في ضيافة عمرو الليثي

يحل الفنان احمد صلاح حسنى ، والفنانة ايناس كامل ،والفنان اسلام جمال ضيوفا علي الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة السبت المقبل.



ويتحدث نجوم وابطال العمل عن كواليس وأسرار تذاع لاول مرة عن المسلسل ، واسباب اذاعة المسلسل قبل شهر رمضان ، علي الرغم من تحديات " كورونا".



ويكشف أحمد صلاح حسني عن شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها بأحداث المسلسل وهل ذهب الي طبيب نفسي بالفعل حتي يتعرف علي ابعاد الشخصية ، وتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج ، وكواليس اعتزاله مبكرا كرة القدم علي الرغم من موهبته ولعبه كرة القدم بالنادي الاهلي ، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم.



كما يكشف ولاول مرة عن تفاصيل خاصة باسرته ومشاركته خلال رمضان المقبل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف.



كما تتحدث ايناس النجار عن بدايتها كمذيعة ثم خوضها تجربة التمثيل ومشاركتها خلال رمضان المقبل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف ، ويتحدث اسلام جمال عن نجاح مسلسل الدايرة وكواليس مشاركته وايضا نجاحه في دور سليم بمسلسل جمال الحريم ومشاركته في ماراثون دراما رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.