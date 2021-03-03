اقتراب عودة مكي لـ «الاختيار 2».. تغيير اسم مسلسل أحمد عز.. آخر تطورات مسلسلات رمضان

مازال تصوير مسلسلات رمضان قائم على قدم وساق، ويعاني بعض صناع الأعمال من عدد من المشاكل، سواء كانت بسبب فيروس كورونا، الذي غيّب عددًا من النجوم عن تصوير أعمالهم، أو وفاة أحد أبطال العمل وغيره، ونرصد آخر ما يحدث في كواليس مسلسلات رمضان.

عودة مكي لـ "الاختيار 2"

علم "دوت الخليج"، من مصدر خاص داخل مسلسل "الاختيار"، أن الفنان أحمد مكي تعافى من فيروس كورونا، وهو الآن في مرحلة النقاهة ويعود لتصوير مسلسل "الاختيار 2" بعد أسبوع.

وكان المخرج بيتر ميمي، نشر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر بيتر ميمي خلال الصورة في الصحراء من كواليس تصوير العمل، معلّقا عليها: "وما زالت رحلة البحث عن عربية عماد.. الاختيار٢.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله" .

وطرح المنتج تامر مرسى البوستر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2"، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

تغيير اسم مسلسل أحمد عز

استقر نهائيا صناع مسلسل أحمد عز الجديد على اسم "هجمة مرتدة" ليكون اسم المسلسل وذلك بعد أن تم تغييره خلال الفترة الماضية إلى أمن قومي ليعود إلى الاسم الأول مرة أخرى بصفة نهائية.

وينتهي اليوم النجم أحمد عز من تصوير مشاهده بالأردن وذلك ضمن أحداث المسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني.

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وغادر "عز"، مصر يوم الأحد الماضي، متجهًا إلى الأردن لتصوير باقي المشاهد الخارجية هناك.

ومن المنتظر أن يعود عز إلى القاهرة وستتبقى فقط أربعة أيام للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل.

ويشارك عز في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وهو مأخوذ من ملفات عصر للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

أخطاء بوستر محمد رمضان

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للبوستر الدعائي لمسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وأبرز مستخدمو السوشيال ميديا، عددا من الأخطاء الإملائية على بوستر المسلسل، ومنها «موسيقي بدلًا من موسيقى»، و«أخراج بدلًا من إخراج»، و«أنتاج بدلًا من إنتاج».

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

غياب نجلاء بدر عن نسل الأغراب

أجلت الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها في مسلسل نسر الأغراب بسبب فيروس كورونا حيث كشفت الفنانة عن إيجابية المسحة الطبية الثانية التي خضعت لها، مشيرة إلى أنها تعاني صحيا كثيرا، خاصة أنها مصابة بـالربو، وقالت نجلاء بدر إنها ملتزمة بمنزلها ولا تختلط بأحد وتتبع إرشادات الطبيب وهي عدم الحركة إلا عند الضرورة.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش.

ويشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ورطة في مسلسل نسل الأغراب

وقع صناع مسلسل نسل الأغراب في ورطة بعد أن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي التى كانت تصور مشاهدها بالعمل قبل رحيلها.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش.

ويشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.