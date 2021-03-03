رحلت عن عالمنا الممثلة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية .

وحرصت الفنانة نادية العراقية، على نعى الراحلة عبر فيسبوك وكتبت: "كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسى.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها".

ليلى الإسكندرانية شاركت فى العديد من الأعمال المهمة منها "لهفة وسمير أبو النيل وإكس لارج"، ومن أشهر إيفهاتها "ضيعت الواد يا إسماعيل"، من فيلم غبي منه فيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية بأزمة صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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