والدة أختي وصديقتي.. سمية الخشاب تنعى والدة رضوى الشربيني.. شاهد

نعت الفنانة سمية الخشاب والده الإعلامية رضوى الشربيني بعد وفاتها اثر إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت سمية الخشاب عبر استوري بحسابها بإنستجرام صورة لـ رضوى الشربيني ووالدتها وعلقت قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون..توفيت والدة أختي وصديقتي رضوى الشربيني اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناته ".
وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني،: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وأضافت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".
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