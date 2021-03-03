سينرجي.. علي ربيع يتصدر بوستر "أحسن أب".. شاهد

نشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك البوستر الرسمي لمسلسل أحسن أب الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع.

وكتب مرسي:" المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان، أحسن_أب، دراما كوميدية من ١٥ حلقة، من غير مط ولا تطويل

سينرجي، رمضان_.2021



وشارك الفنان علي ربيع جمهوره صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر علي ربيع مرتديا الجلابية والشال خلال كواليس مسلسله الجديد الذي سيخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021، ويتعاون خلاله مع المخرج معتز التوني.

يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

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