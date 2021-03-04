إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

توفيق عبد الحميد أصبح أحدث الفنانين المصابين بفيروس كورونا، بعدما أعلن أحد أصدقائه اليوم إصابته بفيروس كورونا، وطلب من الجمهور الدعاء له لتجاوز المرض.

توفيق عبد الحميد يقلق الجمهور بعد إصابته بفيروس كورونا

وأعلن الفنان التشكيلي حسن وهبة إصابة صديقه الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا، ونشر صورته على حسابه بفيسبوك، وطلب من الجمهور الدعاء له وعلق قائلاً:" أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لاخى وصديقى الفنان توفيق عبد الحميد"، ولم يعلق الفنان توفيق عبد الحميد حتى الآن على خبر إصابته بفيروس كورونا وعلى حالته الصحية بعد الإصابة.

توفيق عبد الحميد ينضم إلى المصابين بفيروس كورونا من النجوم

وأثار الفنان توفيق عبد الحميد قلق الجمهور على حالته الصحية بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، خاصة إنه يغيب عن الأضواء في الفترة الحالية ولا يعلق على حالته، وأثار القلق في السنوات الماضية على حالته النفسية والصحية وهو ما تسبب في خروج الكثير من التكهنات والشائعات حوله، وآخرها منذ عامين بعد تداول شائعات إفلاسه بسبب قلة الأعمال التي يقدمها، وتصدر بسببها مواقع التواصل لأيام قبل أن يخرج وينفي هذه الشائعات.

وغاب الفنان توفيق عبد الحميد عن الأضواء لما يقارب 10 سنوات، قبل تكريمه منذ عامين في المهرجان القومي للمسرح، وحل وقتها ضيفاً على برنامج "ًصاحبة السعادة" لكشف حالته النفسية والصحية وتحدث عن أسباب ابتعاده عن الأضواء منذ تقديمه مسلسل "سي عمر وليلى أفندي" في 2010، وقال إن الأعمال التي عرضت عليه في السنوات الأخيرة كانت كلها في دور "شخص طيب ورومانسي" والتي يرفض أن يحصر بها حتى لا يكرهه الجمهور، ونفى توفيق عبد الحميد شائعة إفلاسه ومعاناته المادية.

إصابات كورونا في الوسط الفني

وعانى عدد من النجوم في الوسط الفني في الأيام الأخيرة من إصابات فيروس كورونا، ومنهم الفنانة نجلاء بدر والتي مازالت في العزل المنزلي، بالإضافة إلى الفنان أحمد مكي والذي يستمر في العزل المنزلي أيضاً، واعلن عدد من النجوم تعافيهم من الفيروس أيضاً وأبرزهم دينا وسيد رجب وغيرهم.