وفاة ليلى الإسكندرانية .. 7 معلومات لا تعرفها عنها

رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية، ونرصد في التقرير التالي بعض المعلومات عن ليلى الإسكندرانية:
صاحبة أشهر افيه "الله يخربيتك يا إسماعيل" فى فيلم غبى منه فيه.
تدعى ليلى محمد على ولقبت بـ ليلى الإسكندرانية كونها من مواليد مدينة الإسكندرية.
كان بداية أعمالها فى مشهد صغير من خلال فيلم "وبالوالدين إحسانا" الذى عرض عام 1976.
ليلى هى والدة الماكيير الشهير علاء التونسي.
شاركت فى عديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها "المنسى" و"غبى منه فيه" و"حب في الزنزانة"، "عبود على الحدود"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الناظر".
شاركت فى عدد من الاعمال الدرامية ولعل من ابرزها "لهفة" و"يوميات ونيس" و"عائلة الحاج متولي" و"سوق الخضار".
كان آخر أعمالها الفنية الفيلم الكوميدي "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، والذي عرض عام 2019.
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