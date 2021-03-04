وزيرة الثقافة تنعى المهندس مؤنس العطوي مدير عام الإكسسوار بالأوبرا

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بها المهندس مؤنس العطوى مدير عام الاكسسوار بالاوبرا الذى وافته المنية مساء الاربعاء 3 مارس عن عمر يناهز 58 عاما أثناء تأدية عمله بدار الأوبرا.
وقالت إن الراحل كان نموذجًا للعامل المخلص المتفاني فى أداء واجبه الوظيفى حتى اللحظات الاخيرة فى حياته وتوجهت بالعزاء لاسرته وزملائه واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جانبه قال رئيس الاوبرا ان الراحل تميز بدماثة الخلق والتعاون مع جميع زملائه الى جانب قدرته على الإبداع والابتكار.
يذكر أن المهندس الراحل مؤنس العطوى شارك خلال عمله فى دار الأوبرا المصرية بالعديد من الأعمال الضخمة والاحتفالات الكبرى وتولى منصب مدير عام أوبرا دمنهور ومدير عام الاكسسوار بالأوبرا.
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