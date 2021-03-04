هاجر أحمد توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها

كتبت هاجر احمد عبر صفحتها الرسمية على حسابها على إنستجرام رسالة تحفيزية لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.

فقالت فى نص رسالتها: "مع بداية سنتي الجديدة احمد ربي علي اعطائي فرصة اخري للكفاح واحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما اتطلع لتعلم المزيد".

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وتابعت "احب ان اذكر نفسي واذكركم.. أنك لست محدودًا بفرصة واحدة أو مستقبل معين ؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظنًا منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما ان اكبر قوة ممكن ان يمتلكها انسان هيا قوة الرفض "

‎تعلم كيف تقول في الوقت المناسب " لا " ولو بدون ذكر اسباب".

‎وأضافت قائلة: "اشكر كل من اخذ من وقته الثمين دقيقة وهنائني بعيد ميلادي شكرا علي الحب والاحترام والامان.. ‎دمتم الأقرب والاحب والاخلص".