فقالت فى نص رسالتها: "مع بداية سنتي الجديدة احمد ربي علي اعطائي فرصة اخري للكفاح واحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما اتطلع لتعلم المزيد".
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وتابعت "احب ان اذكر نفسي واذكركم.. أنك لست محدودًا بفرصة واحدة أو مستقبل معين ؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظنًا منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما ان اكبر قوة ممكن ان يمتلكها انسان هيا قوة الرفض "
تعلم كيف تقول في الوقت المناسب " لا " ولو بدون ذكر اسباب".
وأضافت قائلة: "اشكر كل من اخذ من وقته الثمين دقيقة وهنائني بعيد ميلادي شكرا علي الحب والاحترام والامان.. دمتم الأقرب والاحب والاخلص".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاجر أحمد توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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