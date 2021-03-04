أحدثهن ميرهان حسين .. نجمات ارتبط اسماؤهن بـ كيم كارديشيان واتهام بالتقليد

أثارت الفنانة ميرهان حسين حالة من الجدل الواسع بعد خضوعها الى جلسة تصوير جديدة خاصة بعد ان قارنت نفسها ايضا بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ولم تكن ميرهان حسين الفنانة العربية او المصرية الوحيدة التى تقارن نفسها بالفنانة كيم كارديشيان ونرصد فى التقرير التالى ابرز النجمات التى ارتبطت أسمائهن بنجمة تليفزيون الواقع.

دنيا بطمة :

وعلى رغم عدم تعمد بعض فنانات وشهيرات العرب، تقليد كارداشيان، إلا أن هناك عددًا منهن لم يسلمن من تشبيه متابعيهن لهن بالنجمة الأميركية، آخرهن الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي فاجأت متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة خضعت لها، ظهرت خلالها، بجسد يشبه جسد كارداشيان، وهو ما أكده عدد من متابعيها من خلال تعليقاتهم على الصورة، حيث تساءل بعضهم عن خضوعها لعملية تجميل لتكبير منطقة الأرداف أم لا؟ وتم عقد مقارنة بينها وبين كارداشيان.

ميرهان حسين :

اما الفنانة ميرهان حسين، أيضًا شبهها جمهورها بكارداشيان، حيث ظهرت خلال جلسات تصويرية لها بقوام يشبه قوام النجمة الأميركية، معتمدة على طريقتها المميزة في وضع المساحيق التجميلية والألوان الغامقة. وعلقت حسين على هذا الأمر مرات عدة خلال تصريحات صحافية لها، مؤكدة أن تشبيهها بواحدة من أهم نجمات العالم أمر لم يزعجها مطلقًا، ولكنها ترى نفسها أجمل منها.

ليالى :