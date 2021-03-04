أحدثهن ميرهان حسين .. نجمات ارتبط اسماؤهن بـ كيم كارديشيان واتهام بالتقليد

ولم تكن ميرهان حسين الفنانة العربية او المصرية الوحيدة التى تقارن نفسها بالفنانة كيم كارديشيان ونرصد فى التقرير التالى ابرز النجمات التى ارتبطت أسمائهن بنجمة تليفزيون الواقع.
دنيا بطمة :
وعلى رغم عدم تعمد بعض فنانات وشهيرات العرب، تقليد كارداشيان، إلا أن هناك عددًا منهن لم يسلمن من تشبيه متابعيهن لهن بالنجمة الأميركية، آخرهن الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي فاجأت متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة خضعت لها، ظهرت خلالها، بجسد يشبه جسد كارداشيان، وهو ما أكده عدد من متابعيها من خلال تعليقاتهم على الصورة، حيث تساءل بعضهم عن خضوعها لعملية تجميل لتكبير منطقة الأرداف أم لا؟ وتم عقد مقارنة بينها وبين كارداشيان.
ميرهان حسين :
اما الفنانة ميرهان حسين، أيضًا شبهها جمهورها بكارداشيان، حيث ظهرت خلال جلسات تصويرية لها بقوام يشبه قوام النجمة الأميركية، معتمدة على طريقتها المميزة في وضع المساحيق التجميلية والألوان الغامقة.
وعلقت حسين على هذا الأمر مرات عدة خلال تصريحات صحافية لها، مؤكدة أن تشبيهها بواحدة من أهم نجمات العالم أمر لم يزعجها مطلقًا، ولكنها ترى نفسها أجمل منها.
ليالى :
أيضًا في السعودية، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على عارضة الأزياء الشهيرة ليالي، لقب شبيهة كيم كارداشيان، وذلك لوجود تشابه كبير بينهما، حتى ظن البعض أنها خضعت لعمليات تجميل كي تشبه نجمة تلفزيون الواقع الأميركية.
وترجع أسباب تشبيه ليالي، بكيم كارداشيان، الى لون الشعر الغامق والبشرة السمراء وطريقة تنسيق الملابس التي تظهر القوام بشكل واضح، فضلًا عن طريقتها في وضعها مساحيق التجميل، التي تجعلها وكأنها نسخة من كارداشيان.
رانيا يوسف :
بينما قالت الفنانة رانيا يوسف ، إنها تقلد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في لبسها وجرأتها، حيث إنها تعجب بالسيدات الجريئة موضحة أنها ترى أن ما تفعله من ارتداء فساتين قصيرة ومفتوحة حرية شخصية قد يراها البعض جرأة زائدة.
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