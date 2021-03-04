بعد وفاتها.. أول تعليق من نجل ليلى الإسكندرانية

نشر الماكيير علاء التونسي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد اعلانه عن وفاة والدته الفنانة ليلى الاسكندرانية وذلك فى أول تعليق له.

وقال علاء : "شكر الله سعيكم جميعا، وتقبل الله دعائكم ولا أراكم الله مكروها في من تحبون".

واضاف علاء : "نسأل الله عز وجل أن يتغمد أمي بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ورحلت عن عالمنا الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية، ونرصد في التقرير التالي بعض المعلومات عن ليلى الإسكندرانية:

صاحبة أشهر افيه "الله يخربيتك يا إسماعيل" فى فيلم غبى منه فيه.

تدعى ليلى محمد على ولقبت بـ ليلى الإسكندرانية كونها من مواليد مدينة الإسكندرية.

كان بداية أعمالها فى مشهد صغير من خلال فيلم "وبالوالدين إحسانا" الذى عرض عام 1976.

ليلى هى والدة الماكيير الشهير علاء التونسي.

شاركت فى عديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها "المنسى" و"غبى منه فيه" و"حب في الزنزانة"، "عبود على الحدود"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الناظر".

شاركت فى عدد من الاعمال الدرامية ولعل من ابرزها "لهفة" و"يوميات ونيس" و"عائلة الحاج متولي" و"سوق الخضار".

كان آخر أعمالها الفنية الفيلم الكوميدي "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، والذي عرض عام 2019.