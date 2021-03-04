سعيدة جدا.. نيللي كريم تعلن انضمامها لأحد البرامج السعودية

انضمت نيللى كريم الى أسرة برنامج " كرام" السعودى و الذى يعرض على قناة mbc1 حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

وكتبت معلقة:" سعيدة جدا انى هاخد جزء من البرنامج لاكتشاف أماكن جديدة في المملكة السعودية".

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و برنامج كرام هو برنامج تجارب سياحية بروح سعودية تبرز الحفاوة السعودية الاصيلة".

تشارك نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، وكان الفريق صوروا العديد من المشاهد، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.

وتجسد نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".

"ضد الكسر" من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، ومصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول.