وكتبت معلقة:" سعيدة جدا انى هاخد جزء من البرنامج لاكتشاف أماكن جديدة في المملكة السعودية".
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و برنامج كرام هو برنامج تجارب سياحية بروح سعودية تبرز الحفاوة السعودية الاصيلة".
تشارك نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، وكان الفريق صوروا العديد من المشاهد، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.
وتجسد نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".
"ضد الكسر" من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، ومصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعيدة جدا.. نيللي كريم تعلن انضمامها لأحد البرامج السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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