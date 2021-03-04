تعرف على أحدث أعمال نيرمين الفقي في الموسم الرمضاني

روجت الفنانة نيرمين الفقى لاحدث أعمالها فى رمضان المقبل وهو " ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال. واعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت معلقة: "أنا والجميلة رانا الرئيس ضل راجل ٢٠٢١ باذن الله". اقرا ايضا: مسلسل "ضل راجل" يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح. المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

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