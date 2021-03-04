فى ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن محمد الموجى

يحل اليوم ميلاد الملحن محمد الموجى زالذى قدم لنا عديد من الالحان التى تظل عالقة فى اذهان المواطن المصرى.
نرصد ابرز المعلومات عن الملحن الراحل محمد الموجى.
- ولد في 4 مارس عام 1923 بمحافظة كفرالشيخ.
- حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل في عدة وظائف، قبل أن تظهر ميوله للغناء.
- اتجه إلى القاهرة، ليلتحق هناك بمعهد الموسيقى، ويحقق حلمه في الغناء، إلا أن لجنة الموسيقى في الإذاعة اختارته ملحنا ورفضته مطربا.
- كان الموجي مطورًا للموسيقى الشرقية، واعتمد على مزج الآلات الوترية بالجيتار الإلكتروني.
- قدم مع العندليب عبدالحليم حافظ 48 لحنًا تقريبًا بدأها بـ "صافيني مرة".
- تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في العديد من الأغنيات الخالدة، أبرزها: "للصبر حدود، اسأل روحك، حانة الأقدار، أوقدوا الشموس، صوت بلدنا، ياسلام ع الأمة، أنشودة الجلاء، محلاك يامصري".
- لحن الموسيقار الكبير لعدد من النجوم أبرزهم فايزة أحمد، شادية، صباح، وردة، نجاة، ومحرم فؤاد.
- كما قدم الموجي العديد من الألحان الاسكتشات الغنائية والفوزاير، فلحن لشريهان سلسلة فوازير "ألف ليلة وليلة"، واسكتش "الراجل ده هيجنني" للثنائي صباح وفؤاد المهندس.
- وترك الموجي بصمته أيضًا في عدد من المسلسلات التليفزيونية:"الكعبة المشرفة، ابن الليل".
- وعلى الصعيد المسرحي، شاركت ألحان الموجي في عدد من المسرحيات منها"الخديوي، طبيخ الملايكة، ممنوع يا كراون، ودنيا البيانولا".
- الأفلام السينمائية لم تبتعد كثيرًا عن إبداع الموسيقار الراحل، إذ لحن عدة من الأغنيات لكثير من المطربين في أفلامهم، وصنع الموسيقى التصويرية لعدة أفلام منها:"الراقصة والطبال"، "العصابة".
- وعلى مستوى البرامج فقدم موسيقى البرنامج الشهير "أحداث 24 ساعة"، الذي كان يُذاع على القناة الثانية.
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