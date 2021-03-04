النجوم ينعون الممثلة المصرية ليلى الإسكندرانية بعد وفاتها وهذه أبرز أدوارها

ليلى الإسكندرانية، الممثلة المصرية، جددت أحزان الوسط الفني اليوم بعد الإعلان عن وفاتها بعد معاناة مع المرض، ونعاها عدد من الفنانين والجمهور عبر مواقع التواصل.

وفاة الممثلة المصرية ليلى الإسكندرانية

وأعلن اليوم وفاة الممثلة المصرية ليلى الإسكندرانية، والتي عرفت بشخصياتها الكوميدية في الأفلام المصرية، وذلك بعد صراع لها مع المرض، ونعتها الفنانة نادية العراقية على حسابها بفيسبوك وقالت:" كلنا راحلون.. الي رحمه الله الفنانه ليلي الاسكندرانيه والده الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها.."، وجاء إعلان وفاة ليلى الإسكندرانية بعد يوم من وفاتها، حيث نشر ابنها عدة رسائل نعي أمس بعد رحيلها.

فيفي عبده والنجوم ينعون ليلى الإسكندرانية

ونعت فيفي عبده ليلى الإسكندرانية وقدمت التعازي لابنها الماكيير علاء التونسي وقالت عبر حسابها بانستقرام:" البقاء لله توفت الي رحمة الله والدة الماكير علاء التونسي.. الله يرحمها يا رب و يصبر اهلها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة"، وتفاعل معها عدد من النجوم والذين نعوا الممثلة الراحلة، ومنهم هند صبري التي علقت:" ربنا يرحمها و يصبره و يرزقها الجنة"، وعلقت الفنانة سوسن بدر وقالت:" الله يرحمها ويغفر لها ويرزقها جنته ويصبركم بأذن الله"، وكذلك الفنانة ليلى علوي التي قالت:" الله يرحمها ويعفو عنها ويصبر قلبك.. البقاء لله".

معلومات عن الراحلة ليلى الإسكندرانية

ووجه الماكيير علاء التونسي الشكر للجمهور والفنانين بعد تعازيهم له في وفاة والدته ليلى الإسكندرانية وقال في رسالة له على فيسبوك:" شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروه فيمن تحبون، ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خلال الرسائل أو بالإتصال أو على مواقع التواصل الاجتماعي وأسف لعدم ردي على تليفونات او رسائل.. كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد أمي بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها".

وبدأت الممثلة ليلى الإسكندرانية أعمالها في نهاية السبعينات واشتهرت بأدوارها الصغيرة في الأفلام، قبل أن تقدم أبرز مشاهدها وشخصياتها في فيلم "غبي منه وفيه" مع هاني رمزي ونيللي كريم، وشاركت في عدة أعمال أخرى مثل أفلام "الناظر" و"عبود على الحدود" ومسلسل "يوميات ونيس" و"الحاج متولي"، وكانت آخر أدوارها في مسلسل "لهفة" وفيلم "محمد حسين" عام 2019.