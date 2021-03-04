فيديو رامي إمام يحسم جدل شائعات تدهور حالة عادل إمام الصحية: "يلعب مع أحفاده"

عادل إمام أقلق الجمهور في الأيام الماضية على حالته الصحية بعد تداول شائعات بكثافة حول تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى وغيرها من الشائعات المقلقة، قبل ان تنفي أسرته هذه الشائعات اليوم.

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وتصدر الفنان عادل إمام مواقع التواصل والبحث في الفترة الماضية بسبب عودة شائعات تدهور حالته الصحية، وتداولت شائعات حول إصابته بأزمة صحية ونقل للمستشفى لتلقي العلاج والتنفس الصناعي وغيرها من الأخبار المقلقة، قبل أن تنفي أسرته هذه الأخبار وتطمئن الجمهور على حالة الزعيم الصحية والنفسية وتؤكد تواجده في المنزل هذه الأيام.

رامي إمام يحسم الجدل حول صحة الزعيم

وكشف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وقال في برنامجه إنه هاتف المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، وإطمئن منه على الحالة الصحية لعادل إمام، ونقل منه رسالة للجمهور لطمأنتهم، وأكد إنه يتواجد في المنزل وبصحة جيدة ويقضي أوقاته باللهو مع أحفاده في المنزل، ويفضل البقاء هذه الفترة مع عائلته في المنزل.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يواجه بها عادل إمام شائعات حول حالته الصحية، وتعرض في السنوات الماضية لعدة شائعات مقلقة حول حالته، والتي تحرص عائلته على نفيها باستمرار، ولكنها زادت في الفترة الأخيرة بسبب غياب الزعيم عادل إمام عن الأضواء والظهور وغيابه عن موسم رمضان المقبل، والذي اعتاد على التواجد به بمسلسلاته في المواسم السابقة، وذلك بعد آخر مسلسلاته في موسم رمضان الماضي "فلانتينو" ولم يقدم به عادل إمام أي أعمال جديدة أو يكشف عن خريطة أعماله المقبلة.

عادل إمام يتصدر التريند بسبب مسرحية "بودي جارد"

وتصدر الفنان عادل إمام مواقع التواصل في الأيام الماضية بعد عرض مسرحيته "بودي جارد" لأول مرة على تطبيق "شاهد"، وذلك بعد 20 عام من تقديمها على المسرح، وأثارت المسرحية جدلاً كبيراً بين الجمهور بعد إذاعتها لأول مرة، وبدأ الزعيم عادل إمام عرض مسرحية "بودي جارد" على مسرحه الشهير بالهرم في القاهرة، في عام 1999، وكانت من بطولة مصطفى متولي وعزت أبو عوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر، والتي انسحبت من العمل بعد عام من عرضه، وحلت بدلاً عنها الفنانة رغدة، وكذلك توفي الفنان مصطفى متولي بعد عام من العرض وأكمل دوره الفنان محمد أبو داوود، وانتهت العروض المسرحية لها في عام 2010.