أبطال مسلسل "اللعبة 2" يحتفلون بعرض الحلقة الأخيرة ويكشفون مفاجأة عن الجزء الثالث

مسلسل "اللعبة 2- ليفل الوحش" تصدر مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة، واحتفل نجومه بعرض الحلقة الأخيرة منه اليوم، وسط تكهنات بالتجهيز للجزء الثالث من المسلسل.

الحلقة الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2- ليفل الوحش"

واحتفل نجوم مسلسل "اللعبة 2" بنهاية عرض الجزء الثاني والحلقة الأخيرة من العمل الكوميدي اليوم على تطبيق "شاهد"، وتصدر المسلسل مواقع التواصل بعد التفاعل الكبير من الجمهور مع الحلقة الأخيرة من المسلسل، وطالبوا صناع العمل بتنفيذ جزء ثالث من المسلسل بعد تعلقهم بأحداثه ومواقفه الكوميدية والمنافسة بين شيكو وهشام ماجد في كواليس المسلسل.

مي كساب تعلن عن الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة"

واحتفلت الفنانة مي كساب بنهاية عرض المسلسل، ونشرت فيديو لها من الكواليس ووجهت رسالة للجمهور، ولكنها كشفت مفاجأة لهم بالإعلان عن تجهيز جزء ثالث من العمل، وقالت:" إنتو كمان هتوحشونا تعليقاتكم وكلامكم الحلو، كان أحلي نعمة من رب العالمين ربنا يديم حبكم لينا وإستنونا في اللعبه ٣ بإذن الله"، واحتفل الجمهور معها بالإعلان عن الجزء الثالث من المسلسل، وأثيرت تكهنات حول عنوان الجزء الثالث والذي قد يحمل عنوان "اللعب مع الكبار".

ونشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو أيضاً من كواليس مسلسل "اللعبة 2" واحتفلت بعرض الحلقة الأخيرة من العمل، وروجت له وعلقت:" مسلسل اللعبة ٢ ليفيل الوحش يعرض حاليا على شاهد VIP"، وعلق الفنان هشام ماجد على عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل قائلاً:" النهاية هتوحشونا.. ياريت محدش يحرق النهاية علشان اللي متفرجش"، ولم تعلق الشركة المنتجة على التساؤلات حول حقيقة تنفيذ جزء ثالث من المسلسل قريباً.

مسلسل "اللعبة 2" يتصدر التريند

وحقق مسلسل "اللعبة 2" نجاح وانتشار كبير بعد عرضه مؤخراً على تطبيق "شاهد"، وذلك بسبب الأحداث والمواقف الكوميدية في المسلسل، واستمر نجاحه من الجزء الأول الذي عرض العام الماضي، وأضيف للجزء الثاني عدد من النجوم وأبرزهم الفنانة رانيا يوسف، بجانب شيكو وهشام ماجد وعارفة عبد الرسول ومي كساب وسامي مغاوري بالإضافة إلى محمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل وغيرهم.