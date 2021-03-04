بعد أحمد حلمي..نجم الكرة ياسر القحطاني ينشر برومو وموعد الموسم الثاني لبرنامج "نجوم صغار"

ياسر القحطاني، نجم الكرة السعودية المعتزل، أعلن تقديمه الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "نجوم صغار" على mbc، وذلك بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج الذي قدمه الفنان أحمد حلمي.

ياسر القحطاني بديلاً عن أحمد حلمي في برنامج "نجوم صغار"

كشف نجم الكرة السعودية ياسر القحطاني عن أول مفاجآته بعد اعتزال كرة القدم، واتجه لتقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة، ونشر اليوم برومو الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "نجوم صغار" على قناة mbc، وكشف عن موعد تقديم البرنامج في تغريدة له وقال:" برنامجكم القادم على شاشة MBC "نجوم صغار"، أتشرف فيه بتقديم مواهب من أبنائنا وبناتنا، مواهب جميلة، وأحلام وطموحات كبيرة، متأكد البرنامج بمواهبه ونجومه بيعجبكم.. موعدنا الاثنين ٨ مارس بإذن الله".

ياسر القحطاني يقدم برنامج "نجوم صغار"

وأصبح نجم الكرة ياسر القحطاني المفاجأة الثانية في برنامج "نجوم صغار"، بعد نجاح الموسم الأول مع الفنان أحمد حلمي، والذي قدم النسخة الأولى من البرنامج في عام 2018، قبل أن يعتذر عن تقديم الموسم الثاني منه، ويعتمد البرنامج على إلغاء مبدأ الربح والخسارة مقابل اتاحة الفرصة للأطفال لعرض أعمالهم الفنية المتنوعة مثل الاستعراض والغناء والشعر والرسم وتصميم الازياء والعروض البهلوانية والعزف والرياضات وغيرها بجانب اختبارات الذكاء والقدرات وخفة الدم وسرعة البديهة وغيرها من المهارات الخاصة للأطفال.

وفي كل حلقة يحاور ياسر القحطاني مجموعة من الأطفال ضمن لقاءات قصيرة ومنفصلة تتألف من جزئين الأول عبارة عن محادثة قوامها العفوية والبساطة وخفة الظل، وفي الجزء الثاني قوم الطفل نفسه باستعراض موهبته أو قدراته المميزة أمام الجمهور على المسرح.

ياسر القحطاني في أول أعماله بعد اعتزال الكرة

وكان ياسر القحطاني قد أعلن اعتزاله كرة القدم في نهاية عام 2019، وأقيم حفل اعتزال كبير له أحياه تامر حسني وأسما لمنور ورابح صقر، وذلك احتفالاً بختام مسيرة ياسر القحطاني الكروية، والذي يعتبر من أبرز نجوم الكرة السعودية، ومن أبرز نجوم نادي الهلال، وحقق في مسيرته عدة ألقاب فردية ومنها هداف بطولة كأس آسيا وأفضل لاعب في آسيا عام 2007، بالإضافة إلى مشاركته في بطولة كأس العالم عام 2006.