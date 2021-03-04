إليسا تكشف أسرار جديدة عن مسيرتها..أغنية لا تطيق سماعها وأخرى قدمتها بسبب عمرو دياب

إليسا واصلت الكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الفنية والشخصية في "بودكاست إليسا" على تطبيق أنغامي، وتحدثت في الحلقة الرابعة من البودكاست عن أسرار وكواليس أبرز أغاني مسيرتها الفنية.

إليسا تتحدث عن دور راغب علامة في بداياتها

وتحدثت إليسا في الحلقة الرابعة من "بودكاست إليسا" عن قصص أبرز أغانيها، وخاصة في بداياتها الفنية وقالت إنها رفضت في البداية عدة أغاني باللهجة الخليجية والبيضاء رغم إنها لم تكن معروفة أو مطربة محترفة، ولكنها شعرت إنها لا تليق عليها، واختارت أغنية "بدي دوب" ولكن قبلها، سمعت بالصدفة لحن أغنية تركية وأعجبت بها وأصرت على تقديمها في أغنية "بتغيب بتروح"، وكشفت أن الفنان راغب علامة طلب الغناء معها في الأغنية، واعتبرت ذلك دفعة كبيرة لها لأنها في بداياتها واعتبرت ذلك حلم وأصبح حقيقة.

إليسا تكشف عن إسم الأغنية التي لا تطيق سماعها

وقالت إليسا إنها في ذلك الوقت كانت تقدم بعض الأغاني التي لا تقتنع بها، ومنها أغنية "وآخرتها معك"، وأضافت إن الزمن لو عاد بها فلن تقدمها أو تصورها لأنها قدمت مثلها من قبل وغنتها وهي لم تشعر بها وكررت نفسها بها، وأضافت إنها كانت تستعين بوالدتها لاختيار الأغاني معها ومنها أغنية "سلملي عليه" و"شاغلني"، وكشفت عن عدم قدرتها على سماع أغنيتها "لا تروح" بسبب ارتباطها بوالدها الراحل، وقالت إنها كانت تسجلها في فترة مرض والدها وانتهت منها يوم وفاة والدها، ومن وقتها لا تستطيع سماعها مجدداً.

إليسا تتحدث عن أسرار جديدة عن مسيرتها الفنية

وأضافت إليسا إنها أعجبت كثيراً بأغنية عمرو دياب "حبيبي ولا على باله"، ورغبت في تقديم أغنية مثلها، وطلبت من الشاعر والملحن محمد رفاعي عمل أغنية راقصة ورومانسية لها على نفس الإتجاه، وقدمت وقتها أغنية "عايشالك"، ووصفتها بالأغنية التي حققت لها نقلة كبيرة في مسيرتها وعرفتها على العالم العربي.

وتحدثت إليسا في البودكاست عن عدة أغاني وقصصها في مسيرتها ومنها أغنية "زكريا" والتي أهدتها لوالدها الراحل، وكذلك "فاكر" والتي قدمتها بعد تعرضها لموقف عاطفي صعب مع حبيبها السابق في القاهرة، وقالت إنها اعتادت على الأغاني الجريئة من قوت تقديمها لأغنية "عبالي حبيبي" و"من غير مناسبة".