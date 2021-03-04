قدم موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:جمهور برشلونة يحتل تويتر بعد الريمونتادا التاريخية أمام إشبيلية
تصدر هاشتاج برشلونة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية، وهزم إشبيلية مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
روج الفنان كريم فهمى لفيلمه على بابا والذى عرض من قبل فى السينما حيث من المقرر ان يعرض على منصة شاهد وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
أصبح برشلونة حديث جانب كبير من عشاق كرة القدم، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام إشبيلية وفاز بثلاثة أهداف دون رد وتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.
وتساءلت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. هل برشلونة قادرا على تحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟
روجت الفنانة نيرمين الفقى لاحدث أعمالها فى رمضان المقبل وهو " ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال.
واعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت معلقة: "أنا والجميلة رانا الرئيس ضل راجل ٢٠٢١ باذن الله".
تصدر محمود كهربا لاعب الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أزمته الأخيرة في القلعة الحمراء.
وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. نيرمين الفقي تعلن عن أجدد أعمالها .. كريم فهمي يروج لفيلمه الجديد.. كهربا تريند تويتر بعد إيقافه من الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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