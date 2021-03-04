بعد غياب 4 أعوام.. ليلى علوى تعود للدراما التليفزيونية بـمسلسل ”ست الهوانم”

تعود النجمة ليلى علوى إلى الدراما التليفزيونية، بمسلسل "زى القمر" حيث تقدم إحدى حكايات المسلسل تحت عنوان "ست الهوانم" ، الذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، حيث ستعلن الجهة المنتجة عن فريق العمل واسم المؤلف والمخرج خلال الأيام المقبلة، مع بداية تصوير المسلسل، الذى تدور أحداثه في 5 حلقات فقط.

وغابت ليلى علوى عن الدراما لمدة 4 أعوام كاملة، حيث قدمت أخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشى" عام 2016، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، مى سلم، بيومى فؤاد، ياسر على ماهر، أحمد سعيد عبد الغنى، تميم عبدة، حسام فارس، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف محمد الحناوى، اخراج عبد العزيز حشاد.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائى اختيار النجمة ليلى علوى لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وذلك لتمتعها بخبرات واسعة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

وتُقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2021. وذلك برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.