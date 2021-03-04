دينا فؤاد تستعيد ذكرياتها مع مسلسل الدالي .. شاهد

استعادت الفنانة دينا فؤاد ذكرياتها مع مسلسل الدالي بطولة النجم الراحل نور الشريف .

و نشرت صورة تجمعها بأبطال المسلسل عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وتستأنف الفنانه دينا فؤاد، مطلع الأسبوع المقبل، تصوير مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.

وستصور دينا في الديكور الخاص بها في نزله السمان وستجمعها مشاهد مع الفنان أحمد العوضي.

وتجسد دينا شخصية "قدرية"، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما.

مسلسل "اللى مالوش كبير"بطولة النجمه ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.