بعد ظهورها مع منى الشاذلي .. هند عبدالحليم تتصدر جوجل

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم، تريند مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي.
وقالت الفنانة هند عبد الحليم، :" بعد زواجي والدي ووالدتي لم يكونوا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل، ولما اتجوزت وكنت بزورهم في البيت بابا بيقولي أنتي رايحة فين".
وأضافت هند عبد الحليم:" قبل الزواج أبلغت والدتي بـ وجود شخص يرغب في الزواج مني ولم اتحدث مع والدي مباشرة لأني بتكسف ووالدتي هي من اخبرت والدي".
وتابعت هند عبد الحليم:" فرحي كان في مكان مفتوح وكان العدد محدود ؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح ".
ومن جانبه قال أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، :" حتى الان هناك تأثير داخلي لأن هند تزوجت ومشيت، وامنية اي أب هو زواج ابنته، ولكن بعد زواج هند؛ شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة التي تربطني بها".
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