شاهد.. أحدث ظهور لـ نرمين ماهر

نشرت الفنانة نيرمين ماهر صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت نيرمين ماهر في الصورة بإطلالة مختلفة ومكياج كثيف أبرز ملامح ، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة .

وعرض مؤخرًا لـ نيرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.