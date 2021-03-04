شاهد | شيما صابر تستعيد ذكرياتها مع زوجها

استعادت الاعلامية شيما صابر ذكرياتها مع زوجها رامي صبري . نشرت شيما صابر صور تجمعها بزوجها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وكانت قد حرصت الإعلامية شيما صابر على الاحتفال بحمل أول أطفالها بجلسة تصوير جديدة . ونشرت شيما صابر مجموعة صور من فوتوسيش الحمل مع زوجها رامي صبري لاعب فريق انبي. وعلقت شيما صابر على الصور التي ظهرت بها وهى ترتدي فستان ابيض: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتك".

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