شاهد.. رامي عياش يتغزل في نجيب ساويرس

وجّه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى الفنان رامي عياش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان رامي عياش نشر صورة لـ نجيب ساوير وعلّق قائلاً: "مُحب لوطنه، وصاحب مبدأ ورؤية تطويرية.. دائما أحلى جلسة مع الصديق نجيب ساويرس".

ليرد عليه نجيب ساويرس قائلاً: "مصر نورت بيك".

وعلي جانب آخر، فى مفاجأة فنية كبيرة يستعد النجم اللبناني رامي عياش لخوض تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامى جديد من إنتاج مصري.

فكرة المسلسل متميزة ومختلفة، وقد وضَعَتْ لها الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن ينافس بها البوب ستار في رمضان القادم في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.

يذكر أن النجم رامى عياش قام ببطولة المسلسل اللبناني “أمير الليل” بمشاركة ميس حمدان و داليدا خليل و نهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا باهرا عند الجمهور المصري وعُرض فى 2016