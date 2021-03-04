بسبب خناقة حريم.. أوكا وأورتيجا في قسم الشرطة

حرر وكيل مطرب المهرجانات "أورتيجا" بلاغا ضد كل من الفنانة مي كساب وزوجها "أوكا" بسبب تجاوزات الأخيرة بحق زوجة أورتيجا تعود إلى شهر ديسمبر الماضي.
وعلم "دوت الخليج" من مصادر خاصة أن الفنانة مي كساب تعدت بالسب على كارولين، زوجة أورتيجا، بعد خلاف نشب بينهما، ولم تفلح محاولات الصلح في احتواء الموقف الذي شهده قسم التجمع الأول.
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كانت الفنانة مي كساب علقت مؤخرا على انفصال مغني المهرجانات زوجها أوكا من زميلة أورتيجا، قائلة: "والله مش بشوف ربنا بيعمل حاجة إلا ويكون رايد الخير، وقولت رأيي في الموضوع ده من قبل".
وأضافت: "في عشرة وحاجات كتيرة بينهما وكان من ممكن الموضوع يعدي، وأرى أنه من حق أوكا أن ينجح لوحده وبكل صراحة".
الثنائي الشهير قدم عددا كبيرا من الحفلات خلال مشواره في مصر والدول العربية وحتى خارج الوطن العربي، ومن أشهر أغنياتها "هاتي بوسة يا بت"، "العب يالا"، "جايز"، دوس بنزين"، "سوري"، و "لغة العيون"، وغيرها من الأغاني والكليبات.
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