خاص| المخرج محمد القاضي يكشف كواليس كله شمال لـ مصطفى حجاج وسر دمية وجيه الإسباني

عبّر المخرج محمد القاضي، عن سعادته بردود الأفعال على فيديو كليب أغنية "كله شمال" للفنان مصطفى حجاج، ووجيه الاسباني والتي تم طرحها مؤخرًا عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب".

قال محمد القاضي، في تصريح لـ "دوت الخليج": "شخصية وجيه الأسباني انه مزور .. الشخص اللي بيقول انه صاحب اصالة وتامر حسني، بيقول عشت في اسبانيا وهو مشافش اي حاجة من د.. والفكرة كانت عند هاني محروس من 2018 وقعدنا بعد فترة نحضر".

وتابع قائلًا: "والفيديو كليب اتصور في يوم واحد .. وحبيت اني اعمل جو الكليب يبقى لايق على فكرة كلام الأغنية وشكل العروسة .. قولنا نوديها للسكة الأعلاناتي شوية .. تبقي الالوان واللبس مبهج ومختلف".