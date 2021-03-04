مجلس هيئة المتحف المصري الكبير تقر باسم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات...

أقر مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في جلسته الأخيرة أول أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة و الآثار، اسم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، وذلك بناء على قرار لجنة البت المشكلة و لجنة الخبراء التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أنه في منتصف عام 2018، قامت هيئة المتحف المصري الكبير بالإعلان عن طرح دولي للتقدم لتقديم وتشغيل الخدمات للمتحف المصري الكبير و عليه تقدمت 8 تحالفات دولية، تجاوزت 5 تحالفات منها مرحلة سبق التأهيل. و قد أسفرت نتائج أعمال اللجان الفنية عن إختيار ثلاثة تحالفات منهم.

وبعد ذلك تم استكمال مراحل التقييم من اللجان المعنية والتي أسفرت عن إختيار تحالفين فقط، و تم عقد عدة جلسات معهما للتفاوض للوصول لأفضل العروض المالية والفنية للدولة المصرية. وأسفرت أعمال لجنة البت ولجنة الخبراء وأعمال التفاوض الطويلة عن فوز تحالف "حسن علام" الذي يضم معه شركات مصرية وإنجليزية و فرنسية و إماراتية، ذات خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال و التسويق والضيافة والترويج و الجودة والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن الوصول لتلك المرحلة من إعلان الفائز سبقها جولات طويلة وعديدة و بالغة الدقة والتعقيد من المفاوضات لتحقيق أقصى عائد وتعظيم حصة الدولة المصرية من تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف مع ضمان أفضل مستوي تشغيل لها وفقا لأفضل المعايير الدولية المطبقة في دول العالم والتي تليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة و المتحف المصري الكبير كونه واحد من أكبر متاحف العالم.

وخلال إجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف، وجه الدكتور خالد العناني الشكر لكل فريق العمل وكافة اللجان المعنية علي الجهد الإستثنائي الذي تم بذله لإتمام هذه المهمة الهامة والتي استمرت أكثر من عامين و نصف حتى الوصول إلى إعلان التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.