بفستان سيندريلا .. نسرين طافش في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت نسرين طافش في الصورة ، بفستان سندريلا منفوش اصفر ، وتسريحة شعر بسيط ، وعلقت علي الصورة قائلة : " إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم والمتعة بدلًا من السماح للألم والمتعة من استخدامك. فإن فعلت فإنك ستتحكم في حياتك وإلا فإن الحياة هي التي ستتحكم فيك ".

كانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري الذي عُرض مؤخرًا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لـ"دوت الخليج": هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.