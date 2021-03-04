تفاصيل مسرحية حرب الصراصير مع أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا قبل عرضها غدا

تعرض قناة "MBC مصر" غدًا، الجمعة، في الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "حرب الصراصير".

تدور أحداث مسرحية "حرب الصراصير"، في إطار فانتازي حول حرب بين عدة أنواع من الحشرات وكفق تتعايش هذه الكائنات معًا، وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني.

بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "حرب الصراصير" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 4 مارس 2021 الساعة 8:00 مساءً.