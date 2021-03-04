إنجي وجدان لمتابعيها عبر انستجرام: انتي جميلة زي مانتي

نشرت الفنانة إنجى وجدان، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت إنجى وجدان، فى الصورة بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "انتي جميلة زي مانتي".
كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التليفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).
كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.
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