استعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: نشرت الإعلامية شيما صابر، فيديو جديدا مع زوجها رامي صبري، لاعب إنبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، فيديو جديد في الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة تجمعه بالنجم محمد الشرنوبي عبر خاصية الستوري من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق فيديو جديدا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان المضيفة الحنينة رزق.. أمير كرارة يغازل الشرنوبي.. شيما صابر تستعيد ذكرياتها مع زوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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