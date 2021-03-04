نور النبى يقدم أجمل الابتهالات الدينية على مسرح النهر بساقية الصاوى

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل إنشاد دينى لفريق "نور النبى" مساء أمس الأربعاء، على مسرح النهر وذلك بعد فترة غياب طويلة من انضمامهم على مسرح الساقية.
قدّم الفريق مجموعة من القصائد والابتهالات الدينية ومنها "قمرُ، يا أم الحسن يا حنينة، أنى أحب حسينا، أيها المشتاق لا تنم، صفه لى، يا سيدة مريم، الحمد لمولانا شكرًا، باب المدينة يا على، نبينا نبينا".
هى فرقة هدفها نشر محبة النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فى مشارق الأرض ومغاربها وتعريف العالم بمكانة النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند أتباعه يحكمها فى ذلك النشر بما جاء به الشرع الشريف من قرآن وسنة وأفعال الصحابة رضى الله عنهم جميعًا. وقد اقتدينا فى ذلك بما تعلمناه من علمائنا أهل الأزهر الشريف ومن حزى نحوهم من أهل الصوفية الأشاعرة والماتريدية فى أنحاء العالم الإسلامى.
تم تأسيسها فى يناير 2018 بقيادة المنشد عبد الله بكير الشاذلى، ويتميز أفراد الفرقة بأنهم متنوعون فى مشاربهم الصوفية فهم لا يتبعون طريقة صوفية واحدة مما أثرى أعمال مدائحهم بالتنوع والتميز.
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