أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينيات بأوبرا الإسكندرية.. 7 مارس

يستعيد الفنان احمد الحجار ذكريات الحانه الغنائية الخاصة خلال حقبة التسعينيات من خلال حفل يقام فى الثامنة مساء الاحد 7 مارس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " منها "اكرمنا يارب ، لملمت خيوط الشمس ، عود لما الشتا يدق البيبان ، ابويا الحبيب ، يعني ايه كلمة وطن"، اضافة الى "خي خي وقوللي عملك ايه قلبي" لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، كما يستضيف الشاعر ناصر دويدار ليشاركه اداء بعض الاعمال .



اعرب احمد الحجار عن سعادته باقامة حفل بالاسكندرية التى يعشقها واكد قدرة جمهورها على تذوق الفنون الجادة والراقية وتمنى ان يلقى الحفل اعجابهم .



المعروف ان احمد الحجار من اشهر مطربى وملحنى جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير ابراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار ، إلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الإحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالاضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فنانى التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .