أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي

تحل النجمة أصالة قريبا، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر على راديو إنرجي 92.1.

تكشف أصالة فى البرنامج الذي تذاع حلقاته من 5 لـ 7 مساءً، عن مفاجآت عن حياتها الخاصة والعملية، ومشروعاتها الفنية المرتقبة، فى إحدى حلقات نهاية الشهر الجاري. ويعد هذا الحلقة المرتقبة من عيشها بإنرجي، أول حوار إذاعي لأصالة فى تاريخها. وأعلن راديو إنرجي اختيار أصالة نجمة شهر مارس، وسيتم الاحتفال بها على مدار الشهر الجاري وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة ومكثفة.

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