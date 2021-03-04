أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي

تحل النجمة أصالة قريبا، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر على راديو إنرجي 92.1.
وأعلن راديو إنرجي اختيار أصالة نجمة شهر مارس، وسيتم الاحتفال بها على مدار الشهر الجاري وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة ومكثفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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