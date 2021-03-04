شارك الفنان خالد التبوي متابعيه على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع مدحت العدل وطارق العريان، وكتب معلقا "قعدة رايقة". ويشارك خالد النبوي في بطولة فيلم "أهل الكهف" مع غادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور. ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قعدة رايقة.. خالد النبوي مع طارق العريان ومدحت العدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.