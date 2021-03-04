استنوا الجزء الثالث .. شيكو يشكر صناع عمل مسلسل اللعبة

علق الفنان هشام محمد الشهير بشيكو، على نجاح مسلسله الكوميدي، اللعبة ٢ ليفل الوحش وتحقيق مشاهدات عاليه على منصة شاهد .



وكتب شيكو عبر صفحته بفيس بوك قائلا "الحمد لله ربنا كرمنا اوي في اللعبة الجزء التاني...مش عارف حاجة غير فعلا الحمد لله عايز اشكر كل الناس بجد من اول المنتج اخويا المتفائل امير شوقي والمخرج السهل الممتنع وش السعد اخويا معتز التوني وفريقه وممدوح و شومان وروبير وسارة ، كل مديري التصوير الي اشتغلوا معانا ولديكور اللذيذ Ahmed Azab والستايلست وفريق الكتابة الشطار الي تعبوا معانا جامد وفريق الانتاج المحترف ومحمد السيد. "

وأضاف: "عايز اشكر كل الممثلين الي اشتغلوا في المسلسل بكل ادوارهم الكبيرة الي اصغر حد وعلي رأسهم الملط سامي مغاوري والكبيرة Arfa Abdel Rassoul والم المزعجة مي كساب وحبيبة قلبو ميرنا جميل واخواتي عشرة السنين و رفقاء الكفاح الي بيظبطوا اي عمل يبقوا افيه احمد فتحي ومحمد ثروت . الي مفيش حاجة منغيره بتتعمل بيومي فؤاد - و استاذي في المسرح Mohamed Outaka و ولادنا Nour Hamza Hassan Wael Kenzy Ramah و المنضمين حديثا الي اللعبة الاستاذة Rania Youssef و الخطير Hossam Dagher و المرحومة الاستاذة احلام الجريتلي و كل ضيوف الشرف الي شرفونا".

وتابع "عايز كمان اشكر فريق عمل Shahid و MBC مصر .و اخيرا اشكر اخويا و زميل الدراسة و التمثيل و كل حاجة اخويا بجد Hesham Maged Shooma ٢٤ سنة السنادي يا تافه علي مدار الشهر الي فات تابعنا كل كلامكم و كمنتاتكم و كنا مبسوطين اوي و فرحانين اننا قدرنا نخليكم تضحكوا كدة الحمدلله و فخورين اننا عملنا مسلسل قدرتوا تتفرجوا عليه العائلة كلها مع بعض كان تحدي صعب و الحمد لله دي نعمة من عند ربنا و يارب دايما نفضل نضحككم كدة و تبقوا مبسوطين مننا...المسلسل دا تقريبا احسن رد فعل لاي شغل عملناه و يارب نفضل دايما عند حسن ظنكم استنونا في الجزء الثالث اللعب مع الكبار قريب اوي...اوييي ".

تدور أحداث مسلسل اللعبة ٢ حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.