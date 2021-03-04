اليسا وسيرين عبد النور ومايا دياب تتصدرن برج خليفة لهذا السبب ..بالفيديو والصور

اليسا ومايا دياب وسيرين عبد النور تصدرت صورهن ليل أمس واجهة برج خليفة الشاهق في مدينة دبي في الإمارات، وذلك في خطوة ملفتة من شركة "انغامي" في دبي حيث تم ادراج التطبيق العربي الرائد ضمن بورصة "ناسداك نيويورك"، فيما عبرت هؤلاء النجمات من خلال تغريدات عبر حساباتهن على السوشيال ميديا عن محبتهن الكبيرة للإمارات وسعادتهن العارمة بتصدر صورهن للبرج وبث مقاطع الأغاني الخاصة بهن التي دوت في ارجاء البرج وساحته.

نجمات لبنان يتصدرن برج خليفة بصورهن ومقاطع أغنياتهن

النجمة اللبنانية مايا دياب عبرت عن سعادتها العارمة بتصدر صورها لبرج خليفة الشاهق، معربة عن حبها للإمارات التي دائما ما تكرم النجوم بمبادرات لافتة، فنشرت مايا دياب صورة لبرج خليفة الذي اعتلته صورتها وعلقت بالقول :"أنا سعيدة جدًا بتواجدي على برج خليفة دبي .. تهانينا أنغامي لكونك أول مدرج في NASDAQ نيويورك بدمجها مع VMAC .. إلى المزيد والمزيد من النجاحات".

بدورها كشفت النجمة اللبنانية اليسا عن سعادتها الكبيرة بهذه المبادرة ونشرت مجموعة صور لبرج خليفة لحظة تصدر صورها عليه، وعلقت قائلة "يحدث الآن".

النجمة سيرين عبد النور من جهتها شاركت متابعيها على تويتر بصورة للبرج الذي بث صورتها بشكل ضوئي، وهنأت انغامي على هذه الخطوة والمبادرة الملفتة بحق النجوم وغردت قائلة :"المراتب العالية تليق بـ أنغامي واليوم سحر الموسيقى أخذنا لأماكن أعلى، فخورة جدًا بإدراج التطبيق العربي الرائد ضمن بورصة ناسداك نيويورك".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه المبادرة التي اطلقتها انغامي من الامارات والتي ترفع فيها ايضا نجمات لبنان اسم وطنهن عاليا وأعدن نشر الصور ومقاطع فيديو التي تم بثها من برج خليفة.

وكانت أنغامي صاحبة تطبيق تشغيل الموسيقى الشهير "أنغامي"، قالت بأنها ستصبح أول شركة تكنولوجيا عربية تدرج على المؤشر ناسداك بعد الموافقة على الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص.