منى واصف: "ابتعد عن تقديم بعض الأدوار للمحافظة على احترام الجمهور"

منى واصف تحدثت عن مدى اهتمامها بكل ما يكتب عنها من قبل جمهورها الكبير في سوريا والوطن العربي، وأكدت سعيها للمحافظة على هذه الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها خلال سنوات عملها الطويلة من خلال اختيار أدوارها بعناية تامة تحترم فيها جمهورها.

منى واصف: "أشعر بالخوف عندما استمع أو أقرأ ما يكتبه الناس عنّي"

منى واصف نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة وتعليق وجهته لجمهورها الواسع، حيث كشفت عن شعورها بالخوف كلما قرأت ما يُكتب عنها وحجم التقدير والحب الكبير لها بسبب أعمالها المهمة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة والتي حظيت بسببها على هذا الإعجاب الكبير، وأكدت الفنانة السورية أن ما تراه في أعين جمهورها هو الذي بحثت عنه منذ بداية عملها في المجال الفني فكتبت منى واصف: "أشعر بالخوف عندما أستمع أو أقرأ ما يكتبه الناس عنّي، وعندما أرى نظرات الحب والاحترام في أعين الناس، التي لطالما بحثت عنها منذ انطلاقتي".

منى واصف: "ابتعد عن بعض الأدوار للمحافظة على احترام الجمهور"

منى واصف أكدت أن هذا التقدير الكبير من قبل جمهورها جعلها تختار بعناية أدوارها وتبتعد أيضا عن بعض الأدوار التي قد تسبب فجوة بينها وبين جمهورها، ووجهت الفنانة السورية الكبيرة الشكر لكل محبيها فكتبت: "هذا ما جعلني ابتعد عن أداء بعض الأدوار؛ للمحافظة على احترامي بين الجمهور العزيز، أشكركم".

وتفاعل العديد من النجوم مع ما نشرته الفنانة منى واصف بينهم الفنانة صفاء سلطان التي علقت على رسالة الفنانة السورية فكتبت: "السيده الراقية الأم الحنون جميلة القلب والروح بحبك كتير ربي ما يحرمنا عطاءك العظيم"، بينما أشاد كذلك العديد من متابعي الفنانة السورية بمسيرتها الطويلة وحسن اختيار ادوارها التي استطاعت من خلالها أن تظهر مقدار موهبتها الكبيرة.

آخر أعمال الفنانة السورية منى واصف

منى واصف حلت ضيفة في الأسابيع الماضية على برنامج " نبض العاصمة" المذاع على راديو "شام إف إم" وكشفت الفنانة الكبيرة عن رأيها في بعض من النجوم مثل الفنان تيم حسن، والذي أكدت أنه من النجوم العرب البارزين وانها معجبة به قبل أن تشارك معه في بطولة مسلسل "صراع على الرمال"، كما أكدت أنها تراه فنان سوريا الأول من وجهة نظرها.

"الهيبة- الرد" يعتبر من آخر الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتها الفنانة السورية والذي عرض في الفترة الماضية على منصة "شاهد"، وشاركت في بطولته مع الفنان تيم حسن وديما قندلفت، وقدمت منى واصف خلال مسيرتها الفنية الطويلة العديد من الأعمال من أهمها فيلم "الرسالة" ومسلسل "عمر"، و"باب الحارة"، و"العراب"، كما شاركت كذلك في مسلسل "ممالك النار" مع كل من الفنان خالد النبوي ومحمود نصر.