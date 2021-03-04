عايض يوسف وهبة الحسين يكشفان تفاصيل ارتباطهما وسبب صدمة والدة الأخيرة لحظة خطوبتهما ..فيديو

عايض يوسف وهبة الحسين أجاب كل منهما على العديد من الأسئلة التي طرحها الجمهور وتحديدا حول تفاصيل زواجهما وعما اذا كان جمعهما الحب سابقا.

هبة الحسين تكشف تفاصيل أو لقاء جمعها بعايض يوسف

هبة الحسين وعايض يوسف الثنائي السعودي، تم تداول فيديو لهما على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وهما يتحدثان عن تفاصيل ارتباطهما وكيف تقدم الفنان السعودي لزوجته الاعلامية والممثلة هبة الحسين التي أكدت في الفيديو أن قصة زواجهما كانت طبيعية وأن أول لقاء بينهما كان في إحدى الفعاليات، وأشارت الى أنه لم يحدث أي تواصل بينهما في هذه المرحلة لكن بعد ذلك بفترة التقى الثنائي مرة أخرى، وأكدت أن الفنان السعودي تقدم لأسرتها لأجل الارتباط بها، وانها طلبت منه يوم خطوبتهما عدم الضحك أمام أسرتها لكنه فشل في تنفيذ طلبها مما تسبب في ضحكها لتؤكد والدتها لهما أنهما يتشابهان حتى في ضحكتهما، وعلقت هبة حسين على الفيديو فكتبت: "جا وقابل أهلي وتقدم لي عادي نفس اي زواج حصل، أمي يوم الخطوبة انصدمت من ضحكتنا زي بعض".

عايض يوسف: "أول مرة اعترف لهبة الحسين بحبي ولم أفهم رد فعلها"

عايض يوسف تحدث كذلك عن اللقاء الذي اعترف فيه بحبه لهبة الحسين وأوضح أنه لم يكن يفهم في هذه اللحظة رد فعلها وعما اذا كانت تشعر بالحرج، في وقت أكدت زوجته أنها شعرت بالإضطراب عندما كشف عايض يوسف عن حبه لها، حيث كانت تراه كصديق، ولم تكن متقبلة في البداية فكرة أن يصبح زوجها، وأكدت أن أجمل كلمة مدح سمعتها منه لحظة تأكيده لها أنها قادرة على إضحاكه بشكل مختلف، بينما أشاد عائض يوسف بزوجته وأكد أنه ليس لديها دلع مستفز على حسب وصفه.

"حلو الكلام" أحدث أغاني الفنان عايض يوسف

الثنائي هبة الحسين وعايض يوسف نشرا خلال الفترة الأخيرة العديد من الصور لهما أثناء تواجدهما في مدينة دبي بالإمارات العربية العربية، وحرص الثنائي على نشر فيديوهات وصور تسجل أبرز لحظات حياتهما بعد زواجهما في شهر سبتمبر الماضي والذي تسبب في جدل واسع بسبب عدم الكشف عن أي تفاصيل عن حفل زفافهما، في وقت قدم العديد من النجوم التهاني لهما.

يذكر أن عايض يوسف قد طرح في شهر ديسمبر الماضي أغنية جديدة تحمل عنوان "حلو الكلام" وذلك عبر "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها ، وهي من كلمات ضي، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، وتقول كلمات الأغنية : "ليه ما تحكي؟ ترى حلو الكلام ليه نطقك بالمشاعر تكتمه ياخي عاتبني وابرضى بالملام وابتسم لاجلك وأرد بتمتمة".