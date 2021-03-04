تصاعد الأزمة بين زوجة الفنان علي يوسف وهند البلوشي ..الأولى تتوعد بكشف الحقائق و"المنافقين" والأخيرة ترد

زهراء البصري زوجة الفنان العراقي علي يوسف وجهت رسالة لمتابعيها كشفت من خلالها تفاصيل الحالة الصحية لزوجها ولأسرتها بعد إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

تفاصيل حالة الفنان علي يوسف وأسرته بعد اصابتهم بكورونا

زهراء البصري نشرت على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لمتابعيها وجمهورها أوضحت فيها تفاصيل حالة زوجها وأسرتها بعد الإعلان عن إصابتهم بكورونا في الأيام الأخيرة، حيث أكدت زوجة الفنان العراقي أن حالتها وزوجها على يوسف وأسرتها مستقرة وأنهم في انتظار إجراء فحوصات جديدة من أجل الكشف عن النتائج، كما وجهت الشكر لكل من دعا وسأل عنها وعن زوجها منذ الإعلان عن إصابتهما فكتبت "هلو حبايبي شلونكم الكل يسأل الحمد لله إحنا تمام أني وعلي وملك والعائلة بخير صرنه أحسن الحمدلله اني وعلي فينا نسبه جدا قليلة بعد كم يوم نعيد التحليل بإذن الله اشكركم علي الدعاء لنا".

زوجة علي يوسف: "انتظروا قريبا سوف تنكشف الحقائق"

زوجة علي يوسف لم تكتف فقط بالإعلان عن تفاصيل حالة أسرتها بعد الإصابة بكورونا، بل أشارت كذلك إلى الأسئلة التي بات يهتم بها قطاع واسع من الجمهور حول الرسالة الأخيرة التي وجهتها الفنانة هند البلوشي لعلي يوسف وتمنت الشفاء له وتأكيدها على ارتباطهما، فأكدت زهراء البصري أنها سوف تكشف قريبا عن الحقائق والتفاصيل وأن سبب تأخرها في ذلك يعود لوجود حالة وفاة لدى عائلتها فكتبت زهراء البصري: "كل الأشياء لي حبيتو استفسار عنها إن شاء الله بأقرب وقت تنكشف حاليا تعرفون عندي حالة وفاة..انتظروا قريبا..تنكشف الحقائق ويبين الكذاب المنافق المريض يلي احنه منعرف عنه شيء بس هو ملزك "ملزق" نفسه بينا بالأجبار، تحياتنا الكم انا وعلي والعائلة أحكبم".

هند البلوشي للمتطاولين: "لا أحد يدوس لي على طرف هذا آخر انذار"

هند البلوشي وجهت دوت الخليج الأخرى رسالة على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" اعتبرها البعض ردا على ما كتبته زوجة الفنان العراقي علي يوسف، وأكدت النجمة الكويتية في رسالتها أنها سترد بكل قوة على من يتطاول عليها واعتبرت أن رسالتها دوت الخليج آخر انذار فكتبت: "اتقي شر الحليم إذا غضب، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا اكرمت اللئيم تمردا، والذي يتمرد سوف يجد الرد على رأسه ، لا أحد يدوس لي على طرف هذا آخر انذار للجميع".

هند البلوشي قد كشفت في الأيام الماضية عن تفاصيل حالة زوجها الفنان علي يوسف وأكدت أنه مصاب بكورونا ويعاني مما جعلها تطلب الدعاء له من قبل متابعيها وتمنت أن يتجاوز هذا الوضع الصحي، في وقت ظهر الأخير فيه كذلك بصورة على خاصية "الأستوري" على حسابه على "انستجرام" أكد فيها معاناته من المرض وأنه في الأسبوع الثاني من العلاج وكتب علي الصورة تعليقا قال فيه: "دخلنا الأسبوع الثاني" في حين لم يؤكد علي يوسف الى الآن خبر زواجه من هند البلوشي بشكل رسمي رغم تأكيدات الأخيرة في منشوراتها عبر السوشيال ميديا.