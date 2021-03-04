نرمين الفقي مع بيومي فؤاد وهنا الزاهد من كواليس تصوير مسلسل النمر

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها مع الفنان بيومي فؤاد وهنا الزاهد. وظهرت نرمين الفقي بالصورة من كواليس تصوير مسلسل النمر المقرر عرضه شهر رمضان القادم. وعلقت نرمين الفقي قائلة: "‬‏‪#مع الحلوين جدًا جدًا #بطوله النجم محمد امام

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

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