شارك الفنان هشام ماجد متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة له مع شيكو من مسلسل اللعبة.
وعلق هشام ماجد على الصورة قائلا "نشوفكم في اللعب مع الكبار" وهو الموسم الثالث من مسلسل اللعبة بعد تحقيق الجزئين السابقين نجاحات كبيرة.
تدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يكبر الثنائى يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.
يشارك في بطولة العمل كل من شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتهاء اللعبة 2.. هشام ماجد لمتابعيه: أشوفكم في اللعب مع الكبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.