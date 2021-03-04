أكد الفنان توفيق عبد الحميد لـ دوت الخليج إصابته بفيروس كورونا، و أن حالته مستقرة.
وكان قد كشف الفنان توفيق عبد الحميد ان عيد ميلاده يصادف الـ 18 من شهر سبتمبر وليس 25 اغسطس كما تشير موسوعة ويكيبديا، التي اخطأت في تاريخ عيد ميلاده.
وقال توفيق عبد الحميد لـ دوت الخليج انه بسبب هذه الخطأ تلقى اليوم تهاني على عيد ميلاده لذلك يطالب بتوضيح الامر.
اقرأ ايضا
اما عن عودته الى التمثيل مجددا، اشار توفيق عبد الحميد انه تلقى عددا من العروض الفنية ولكنها لم تكن على المستوى الفني له واعتاد تقديمه الى جمهوره.
يشار الى ان توفيق عبد الحميد عمل مديرًا للمسرح القومي وصرح باعتزاله للتمثيل عام 2013، لعدم توافر المناخ المناسب له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تصريح من توفيق عبد الحميد بعد إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.