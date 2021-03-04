أول تصريح من توفيق عبد الحميد بعد إصابته بفيروس كورونا

أكد الفنان توفيق عبد الحميد لـ دوت الخليج إصابته بفيروس كورونا، و أن حالته مستقرة.

وكان قد كشف الفنان توفيق عبد الحميد ان عيد ميلاده يصادف الـ 18 من شهر سبتمبر وليس 25 اغسطس كما تشير موسوعة ويكيبديا، التي اخطأت في تاريخ عيد ميلاده.

وقال توفيق عبد الحميد لـ دوت الخليج انه بسبب هذه الخطأ تلقى اليوم تهاني على عيد ميلاده لذلك يطالب بتوضيح الامر.

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اما عن عودته الى التمثيل مجددا، اشار توفيق عبد الحميد انه تلقى عددا من العروض الفنية ولكنها لم تكن على المستوى الفني له واعتاد تقديمه الى جمهوره.

يشار الى ان توفيق عبد الحميد عمل مديرًا للمسرح القومي وصرح باعتزاله للتمثيل عام 2013، لعدم توافر المناخ المناسب له.