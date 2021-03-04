نجل توفيق الدقن يحكي موقفا محرجا لوالده مع بنت الجيران.. وسبب هروبه من الزمالك.. فيديو

كشف نجل توفيق الدقن في تصريحات لـ دوت الخليج عن أسباب هروب والده من نادي الزمالك الذي كان يحمل قديما اسم الملك، وقال إنه كان يلعب في أحد الأندية ولكن حين طلبوه للعب في الزمالك كان عليه أن يحلق شعره وينضم للخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر لكن يكون مناسبا لدخول نادي الملك، وهو ما جعله يهرب.



كما تحدث عن واقعة طريفة للراحل مع بنت الجيران، التى تسببت في دخوله إلى قسم الشرطة.



حصل توفيق الدقن على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير، ففي عام 1956 حصل علي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1956، لتتوالي بعد ذلك الجوائز التي ضمت "وسام الاستحقاق، شهادة الجدارة في عيد الفن عام 1978، درع المسرح القومي، جائزة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما". مع جوائز أفضل دور ثاني في أفلام "في بيتنا رجل، الشيماء، صراع في الميناء، القاهرة 30 ، ليل وقضبان".



وقد رحل توفيق الدقن بعد معاناة مع مرض الكلي لمدة عامين، مع معاناته من مرض السكر من قبل، وقد قام بالمشاركة في سهرة تليفزيونية باسم الوريث لمؤسسة عجمان بالإمارات العربية المتحدة وهو يغسل كلي مرتين في الأسبوع دون أن يعرف من حوله ذلك، فقد كان يبتعد عن الإحساس بالشفقة ممن قد يعرف، وبعد ذلك العمل أصيب بذبحة أقعدته في البيت حتي وفاته عن عمر يناهز 62 سنة.

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